Pielle Media Day, tutto pronto per il primo allenamento

Si comincia. Si riparte. Con l’entusiasmo che non ci è mai mancato, e che durante l’estate è tornato ad incendiarsi ancora di più. Come non mai.

L’appuntamento per il battesimo della stagione 2019/2020 è fissato per martedì 20 agosto, quando al Pala Cecioni la PIELLE LIVORNO di coach Andrea Da Prato si radunerà per il primo allenamento.

Alle ore 19, prima di allacciarsi le scarpe il direttore generale Roberto Creati, il presidente Manolo Burgalassi e la squadra - intesa come giocatori e staff tecnico - saranno a disposizione dei giornalisti - invitati in massa - per il PIELLE MEDIA DAY.

Spazio ai nuovi arrivati (Luca Schiano, Matteo Bonaccorsi e Lorenzo Fantoni), ma anche i “vecchi” e le bandiere per interviste e fotografie. Jacopo Stolfi e Massimo Baroncelli si aggregheranno al gruppo dal 25 agosto.

PROGRAMMA MARTEDI’ 20 AGOSTO:

- ore 19 PIELLE MEDIA DAY (il direttore generale, il presidente, la squadra e lo staff tecnico a disposizione dei giornalisti per interviste e fotografie)

- ore 19.45 PRIMO ALLENAMENTO APERTO AL PUBBLICO E AI TIFOSI

CONVOCATI: Tommaso Dell’Agnello, Matteo Bonaccorsi, Francesco Burgalassi, Filippo Creati, Luca Schiano, Filippo Di Sacco, Lorenzo Fantoni (assenti giustificati fino al 25 agosto: Jacopo Stolfi, Massimo Baroncelli).

HEAD COACH: Andrea Da Prato.

ASSISTANT COACH: David Fini

PREP. FISICO: Marco Paoli.

DIR. ACCOMPAGNATORE: Massimo Bufalini.

AGGREGATI: Portas Vives, Nannipieri, Bianchi G., Garzelli, Pistolesi, Pirone, Baccelli, Sainati, Bianchi J., Giachetti, Bini, Morettini, Ferraiolo, Lepore, Simonetti, Iacopini, Franceschi, Sgherri, Verenini, Salvadorini.

Fonte: Asd Pielle Livorno - Ufficio Stampa

