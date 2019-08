Tutto pronto per la settima edizione di 'Vespaudace!'

Il ritrovo è dalle ore 8 presso la "Vela Margherita Hack" in Via Magolo a Avane. Una volta ritirata la busta iscrizione e consumata la colazione ognuno sarà libero di partire per il giro turistico oppure aggregarsi ai piccoli gruppi guidati dalle nostre staffette (il percorso sarà interamente segnalato e nei prossimi giorni sul nostro sito www.vespaclubempoli.it troverete il link per visualizzarlo sul vostro smartphone tramite Google Maps). Alle ore 9.30 dovrà essere partito anche l'ultimo partecipante. A circa metà del percorso faremo una sosta-aperitivo presso "Villa Otium" a Volterra. Subito dopo ripartiremo alla volta di Vada, dove pranzeremo con una splendida vista mare al Ristorante "Cavalluccio Marino".