Salvini atteso a Massa, striscione e reggiseni contro il regolamento comunale 'abiti provocanti'

Oggi, 18 agosto, la visita di Matteo Salvini ha scatenato la polemica. 'La strada si conquista con la lotta femminista', così recita uno striscione apparso sotto il palazzo comunale di Massa, circondato da reggiseni.

Lo striscione, firmato dal collettivo femminista Kall, è stato affisso contro il recente regolamento di polizia urbana del Comune di Massa guidato dal sindaco leghista Francesco Persiani, che ha intrapreso una crociata contro l'abbigliamento femminile provocante, un divieto, contro il fenomeno della prostituzione, di "mantenere abbigliamento indecoroso o indecente". Decisione che ha risvegliato il mondo dello spettacolo, con in testa Alessandro Gassaman.

Il collettivo fa sapere: "La strada si conquista con la lotta femminista!

Contro l'imbarazzante Daspo urbano partorito dalla nostra giunta comunale, libere di vestirci come vogliamo, di mendicare, di ammiccare, di radunarci e di protestare!

In occasione della partecipazione del ministro Matteo Salvini alla festa della Lega presso il parco della Comasca a Ronchi, è chiamata oggi una giornata di mobilitazione a cui non potevamo non partecipare!

Ore 16:00 corteo con concentramento in piazza Bad Kissingen a Marina di Massa (Conca d'oro).

Dalle 18 in poi al parco dei Ronchi, assemblea pubblica e popolare, letture, musica e giochi per bambini.".

