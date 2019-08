Salvini a Massa e Pietrasanta, accolto da manifestazione di protesta e striscioni

Si sono radunate più di 200 persone in piazza Bad Kissingen a Marina di Massa per partecipare alla manifestazione di protesta contro l'arrivo del ministro Matteo Salvini.

Il Ministro è atteso questa sera alle 20, nel parco pubblico della Comasca a Ronchi per il Toscana fest, festa regionale della Lega Toscana. La manifestazione è stata organizzata dai Carc di Massa. "La giornata del 18 agosto non è soltanto la manifestazione di opposizione a Salvini e alla Lega, ma soprattutto un’occasione per discutere dei veri problemi del territorio e del paese, per organizzarsi e coordinarsi." hanno scritto nel'appello alla popolazione a manifestare. "Dal 15 al 18 agosto: uno striscione su ogni balcone". Prosegue la nota. E gli striscioni non si sono fatti attendere, come quello del Collettivo Femminista Kall, che questa mattina è stato rimosso.

A rispondere all'appello a manifestare sono arrivati anche alcuni consiglieri comunali del Pd, di Sinistra italiana, e liste civiche, rappresentanti di Rifondazione comunista, il Collettivo studentesco, quello femminista Kall e il Collettivo antifascista, Anpi.

Molti i bagnanti accorsi dalle spiagge che costeggiano la piazza. I manifestanti si dirigeranno poi in corteo al parco dei Ronchi, poco distante dal luogo dove è in svolgimento la festa della Lega, per una assemblea popolare.

Proteste a Pietrasanta

Prima del suo arrivo a Massa, Salvini è atteso al Festival della Versiliana. Anche qui ad attenderlo striscioni e un centinaio di persone sul lungomare di Marina di Pietrasanta. I manifestanti, tra esponenti di Anpi e sigle della sinistra, espongono bandiere rosse e intonano slogan contro Salvini. Esposti anche alcuni striscioni con scritto 'Io non ti do pieno poteri' e 'Salvini esci adesso ti facciamo noi un bel processo'.

Intanto i vertici del M5S da Marina di Bibbona, fanno sapere che "Salvini è un interlocutore non più credibile", riferendosi al tentativo del leader della Lega di chiudere l'esperienza di Governo lo scorso 8 agosto, per poi fare retromarcia.

