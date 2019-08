Sapori e Calici sotto le stelle a Riana

Riana, borgo famoso per la Festa del Vino che si tiene ogni anno la terza domenica di ottobre, rivive quest’anno anche in agosto. Sabato 24 agosto 2019 a Riana nel Comune di Fosciandora in provincia di Lucca si terrà la manifestazione: “Sapori & Calici sotto le stelle”. “Sapori & Calici sotto le stelle” è una Passeggiata Mangereccia per le vie dell’antico borgo di Riana. La Passeggiata Mangereccia per le vie del borgo a partire dalle ore 19,30 in poi prevede un menù che comprende: Antipasto - Primi - Secondo - Contorno - Dolce e naturalmente acqua e vino. Il prezzo tutto compreso è di € 16,00 per gli adulti e € 10,00 per i bambini. Servizio navetta gratuito. E poi dopo aver gustato i sapori di Riana accompagnati da ottimo vino, tutti in piazza per il gioco a coppie: “La Ramatura in notturna”, ti aspettiamo a Riana per sapere di cosa si tratta!

Notte magiche tra sapori, profumi e suoni che si possono ritrovare nell’antico borgo di Riana! Non puoi mancare: Riana ti aspetta!!! Per info: Pietro 3931083794 - Massimo 34757141

