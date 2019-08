Svarvolati mugellani, raduno d'auto d'epoca a Barberino

Il Club Svarvolati Mugellani organizza in data il 25 agosto, con il patrocinio del Comune di Barberino di Mugello, un raduno nazionale di auto d'epoca. Un'occasione per gli appassionati di motori, ma anche per scoprire il territorio, la sua storia e le sue tradizioni.

Il 2019 sarà un anno di grande promozione per il Branding Mugello a livello nazionale e internazionale, puntando su ambiente, luoghi storici e gastronomia.

Saranno numerose le opportunità artistiche, culturali e sportive da vivere per turisti e visitatori. L'escursionismo, con una fitta rete di sentieri, paesaggi mozzafiato, borghi storici, castelli e Ville Medicee, il lago di Bilancino e l'Autodromo del Mugello, paesaggi mozzafiato ed eccellenze gastronomiche.

Tutti coloro che sono interessati a partecipare, sono invitati a confermare la propria presenza al Club Svarvolati Mugellani.

info.cell.340/5273893- 327/7368017 ore pasti oppure al sito internet www.svarvolatimugellani.it. Oppure all'indirizzo mail info@svarvolatimugellani.it .

Lo scopo del Club è la tutela del grande patrimonio automotociclistico di interesse storico. Il Club tra le tante iniziative sociali organizza ogni anno raduni a livello nazionale, mostre statiche, con lo scopo di far conoscere ed avvicinare,i giovani,al prezioso patrimonio del grande mondo dei motori storici sia italiani che stranieri.Ricordiamoci che tale storicità è in gran parte valorizzata dai tantissimi club di auto e moto d'epoca, e dalla grande genialità delle persone che ne fanno parte.

