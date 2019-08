'That's Jazz Mister Puccini', Cinzia Tedesco interpreta Puccini in chiave jazz

La Jazz vocalist Cinzia Tedesco ci regala una originale interpretazione delle più belle melodie pucciniane in chiave armonica jazzistica. Il progetto nasce dal lavoro della Tedesco con i suoi prestigiosi collaboratori Stefano Sabatini (pianista, compositore e arrangiatore del jazz combo), Pino Jodice (pianista, compositore ed arrangiatore archi), Luca Pirozzi al contrabasso e Pietro Iodice alla batteria. Il Concerto vede protagonisti l’Orchestra archi del Festival Puccini diretta dal Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli per una anteprima assoluta del CD 'Mister Puccini by Cinzia Tedesco' prodotto e distribuito da Sony Music nel prestigioso catalogo internazionale di ‘Sony Classical & Jazz’. Un evento unico ed imperdibile.

Mister Puccini è un progetto musicale tutto italiano ed unico al mondo, che unisce in modo originale l’interesse per il pubblico verso la musica jazz, la necessità di divulgazione della musica pucciniana tra i giovani e la riconosciuta popolarità che lega Puccini all’immagine dell’eccellenza e genialità Italiana. Trattasi della rivisitazione, in chiave armonica jazzistica, delle melodie del maestro Giacomo Puccini e della costruzione, intorno ad esse, di un mondo melodico originale creato da Cinzia Tedesco (vocalist e direttore musicale), da Stefano Sabatini (pianista, compositore e arrangiatore del jazz combo) e dal maestro Pino Jodice (scrittura ed arrangiamento archi). Da qui la particolarità ed unicità del progetto che, a tutti gli effetti, rappresenta un ideale “ponte che unisce il nostro passato musicale ed il nostro presente’, creato per raggiungere un più vasto pubblico in Italia ed all’Estero, con particolare attenzione a quello giovanile o comunque neofita della musica lirica e classica.

19 agosto- Festival Puccini – Auditorium Enrico Caruso

Fonte: Ufficio Stampa

