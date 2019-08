Turista 33enne muore all'Elba, disposta autopsia

Un ragazzo di 33 anni napoletano è stato trovato morto oggi, intorno all'ora di pranzo, nell'abitazione all'isola d'Elba dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia.

Il ragazzo è rincasato a tarda notte dopo aver trascorso la serata con la fidanzata, che alloggia altrove con la sua famiglia e con alcuni amici. Sono stati i genitori a ritrovarlo morto e a chiedere aiuto. Sul corpo del 33enne non ci sarebbero ferite evidenti.

Fonti investigative riferiscono che i genitori avrebbero sentito il figlio russare o comunque respirare rumorosamente durante la nottata ma non ci avrebbero fatto troppo caso, poi stamani non vedendolo svegliarsi sono entrati in camera e lo hanno trovato morto.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Portoferraio e il sostituto procuratore Giuseppe Rizzo che ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

