Nell'ambito delle attività organizzate nel periodo di Ferragosto, la guardia di finanza ha arrestato un 30enne, di origini marocchine, nel centro storico di Carrara.

L'uomo, già con precedenti per droga, è stato trovato dalle fiamme gialle con 200 grammi di cocaina in casa, divisi e pronti per lo spaccio.

