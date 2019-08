Bagno a Ripoli rinnova il patrocinio a Athenaeum Musicale

L’amministrazione comunale ha rinnovato anche per l'anno scolastico 2019-20 il patrocinio all'associazione Athenaeum Musicale per la Scuola di musica a Bagno a Ripoli. L'associazione Athenaeum Musicale-Scuola di Musica è nata nel 1989 e ha sede a Firenze, in via Attavante 5.

I corsi strumentali – individuali e collettivi, moderna-rock-classica – si svolgono ormai da diversi anni nei locali della scuola secondaria di primo grado Granacci. Le lezioni sono rivolte a tutte le fasce della popolazione, con particolare riguardo ai bambini ed ai giovani allievi dell’istituto stesso, verso i quali vengono operate tariffe agevolate.

L’attività si svolgerà dal 15 settembre 2019 al 30 giugno 2020.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare la segreteria presso la scuola Granacci i martedì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00 (a partire dal 10 settembre), oppure chiamare il numero 338 8793931 o scrivere ad asso@athenaeummusicale.it.

È inoltre possibile prenotare una lezione gratuita di prova per i giorni 3-4 ottobre 2019.

