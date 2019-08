'In-canti sotto la luna' presenta 'Rifiuti differenziati': spettacolo in rosa sotto il cielo di Gavinana

Una favola metropolitana tutta al femminile, raccontata con ironia, chiude il programma serale della rassegna teatrale “In-canti sotto la luna”. L’appuntamento è per venerdì 23 agosto 2019 alle ore 21 nel giardino del Centro socio-sanitario della Fondazione Turati di Gavinana, dove a salire sul palco stavolta è l’attrice e regista Monica Menchi, direttrice artistica della manifestazione, qui nei panni interprete dello spettacolo «Rifiuti differenziati» di Cinzia Lotti. Giunge così a conclusione la seconda edizione di “In-canti sotto la luna”, promossa dalla Turati con il patrocinio del Comune di San Marcello Piteglio e il contributo della Fondazione Caript.

Con «Rifiuti differenziati» Monica Menchi porta in scena un divertente spettacolo in rosa, avvalendosi della partecipazione straordinaria di Serena Carradori. La vicenda è basata sulle sorti tragicomiche di quattro personaggi femminili, intenti a mettere a nudo la propria esistenza con le relative problematiche e caratteristiche: una quarantenne ossessionata dalla chirurgia estetica, una casalinga sessualmente insoddisfatta, due barbone con una personalissima lettura dell’esistenza. Ne risulta una favola moderna comica e surreale, dove i rifiuti sono osservati da diversi punti di vista: c’è chi li usa per migliorare la propria immagine ma non è mai soddisfatto, chi li getta scrupolosamente dividendoli per tipologie di materiale e chi li considera invece i bidoni degli scaffali del supermercato. In ognuno di questi casi, i rifiuti fungono da protagonisti per quattro storie buffe e al contempo capaci di stimolare il pubblico alla riflessione.

Inaugurata a giugno, la seconda edizione della rassegna estiva ha visto protagonisti degli appuntamenti serali gli attori Maurizio Micheli e Roberto Ciufoli, nonché il cantautore fiorentino Riccardo Azzurri con Sergio Forconi. L’ingresso allo spettacolo «Rifiuti differenziati» è, come per le serate precedenti, libero e aperto alla cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fonte: Fondazione Filippo Turati Onlus Ente Morale

