Carceri, Cosp denuncia gli alloggi di Livorno: "12 poliziotti si dividono un bagno e una doccia"

Il segretariato interregionale Toscana Umbria denuncia la situazione degli agenti che si trovano nella struttura situata nel Porto di Livorno. Il sindacato Cosp chiede immediati interventi e il segretario nazionale annuncia l'invio a breve di una lettera alla commissione sui diritti umani, su quanto accade alla polizia penitenziaria nelle carceri italiane.

"12 poliziotti penitenziari, dividerebbero un solo bagno ed una sola doccia nei locali di quelli che erano i vecchi uffici della base navale di Gorgona presso il porto di Livorno. Come se non bastasse, il fatto che pochi hanno avuto il tempo materiale di “motorizzarsi” crea loro oggettive difficoltà per raggiungere l'istituto tanto che, vista anche la scarsa presenza di mezzi pubblici, un collega per poter essere in servizio alle ore 6 del mattino avrebbe raggiunto il carcere cittadino a piedi dopo circa un'ora di salutare camminata".

Nella nota sono inoltre riportate le sollecitazioni sulla ristrutturazione della caserma chiusa: "La chiusura della caserma agenti, avvenuta nell'estate nel 2016, di cui aspettiamo con ansia la riapertura, ha inferto una profonda ferita nel benessere del personale di polizia penitenziaria che, “sfrattato” dagli alloggi ancora oggi ne paga le conseguenze!".

"Il Co.S.P. chiedeva allora e chiede nuovamente ora con la presente, che siano messe a disposizione dei Poliziotti, che ne faranno richiesta, idonei alloggi anche presso strutture convenzionate e con eventuale servizio navetta, nonché di adeguati 'locali spogliatoio'".

