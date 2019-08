Cerca i funghi ma si perde nel bosco: il Gps e i soccorsi la riportano nel sentiero giusto

Ieri una 50enne si è persa nel bosco mentre stava cercando i funghi. La donna è stata ritrovata in località Ugliancaldo , nei boschi a Casola in Lunigiana, con le ricerche dei carabinieri e del soccorso alpino.

Sarebbe stato un amico di Gramolazzo a dare l'allarme intorno alle 13.30, chiamato dalla donna che non sapeva più trovare il sentiero giusto per la via di ritorno. Anche i carabinieri si sono messi in contatto telefonico con la donna e, grazie al Gps, sono riusciti a localizzare l'area nella quale si trovava.

In coordinazione ai carabinieri, il soccorso alpino era impegnato nelle ricerche a terra. Infine, la donna è stata guidata fino alla strada provinciale dove, fermata sul ciglio della strada, ha atteso i volontari che l'hanno tratta in salvo.

