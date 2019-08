Consulenti del lavoro Prato: attraverso i tirocini, secondi in Italia per tasso di inserimento

A sei mesi dalla conclusione del tirocinio oltre il 60% dei soggetti formati on the job, attraverso un tirocinio promosso dai delegati della Fondazione Consulenti per il Lavoro, l’agenzia per il lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine, lavorano. Tradotto in valore assoluto significa che negli ultimi 5 anni (2014-2018) la rete della Fondazione ha creato quasi 60.000 posti di lavoro in tutta Italia solamente utilizzando lo strumento del tirocinio. Dati che confermano che Prato e soprattutto fare tirocinio attraverso la rete dei consulenti del lavoro è davvero positivo.

Infatti osservando i tassi di inserimento occupazionali per provincia del tirocinio, spicca per efficacia occupazionale la provincia di Biella con un tasso di inserimento pari al 73,9%, seguita da Prato (72,4%), Savona (71,9%), Pesaro e Urbino (71,6%) e Siena (71,4%). Il settore in cui si è svolto il tirocinio incide sulle opportunità occupazionali successive: in particolare hanno maggior successo i tirocini realizzati nel settore industriale (64%) e nel settore dell’istruzione e della sanità privata (62,2%), mentre quelli nel settore turistico (56,7%) e nei servizi sociali e personali (54,9%) hanno livelli di inserimento occupazionale inferiori alla media di oltre 4 punti percentuali.Negli ultimi 5 anni (2014-2018) sono 99.141 i tirocini conclusi promossi dalla Fondazione Lavoro. Di questi oltre il 60% (59.706 tirocini) sono sfociati entro 6 mesi in un contratto di lavoro, nel 38,7% dei casi con lo stesso datore di lavoro che ha ospitato il tirocinante e nel 21,5% con uno diverso. Dando poi uno sguardo alla tipologia di contrattualizzazione: nel 55,5% dei casi i tirocini si sono trasformati in un rapporto di lavoro a carattere permanente (il 20,3% a tempo indeterminato e il 35,2% in apprendistato). Nel 38,9%, invece, il tirocinio ha avuto come primo esito occupazionale un contratto a termine. "Sono dati significativi e testimoniano un lavoro certificato e di qualità - spiega il presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro di Prato Alessandro Bensi - il rapporto tra chi sceglie e chi inizia un percorso deve essere fin dall'inizio corretto e fatto secondo criteri determinati per questo attraverso la nostra Fondazione riusciamo a far occupare il 72,4% di chi inizia un tirocinio. Tra l'altro le nuove leggi non hanno prodotto ricambio generazionale. Il dato attuale del turnover è del 37% tutte legate alle attività commerciali e servizi "

