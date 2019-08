Nella mattinata di ieri, in Santa Croce sull’Arno, i carabinieri hanno arrestato un georgiano di 31 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Taranto, dovendo il medesimo scontare una pena residua di tre mesi per un furto commesso in quella provincia nel 2015. Dopo le formalità di rito è stato trasferito al Carcere di Pisa.

