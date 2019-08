Emergenza climatica in Toscana, ecco come la pensano i lettori di gonews.it

L'emergenza climatica è uno dei temi più importanti dell'agenda politica attuale. Lo è diventato anche in Toscana, a maggior ragione con le temperature molto elevate di luglio e agosto, quando è entrato in scena il cosiddetto codice rosso per il caldo.

La scorsa settimana il sondaggio di gonews verteva proprio su questo tema. Cosa fare in Toscana? La maggior parte dei lettori, il 51,16%, opta per dare più responsabilità ai cittadini. Il 27.91% crede che la questione sia troppo ampia e quindi la Toscana debba 'stare a guardare' e magari adeguarsi. Il 20.93% pensa che servano più politiche regionali.

Vi ricordiamo che potete votare per il nuovo sondaggio in homepage nella colonna destra.

Tutte le notizie di Toscana