Empoli Pallavolo e Timenet, ufficiale: il sodalizio prosegue

Il sodalizio tra Timenet ed Empoli Pallavolo continua. E’ stato infatti rinnovato per il prossimo biennio l’accordo di sponsorizzazione della prima squadra della società giallonera da parte della nota azienda specializzata in servizi di telefonia, Internet e cloud per le imprese. Il contratto che unirà ancora una volta le due realtà è stato siglato in questi giorni dopo il successo del primo sottoscritto due anni fa. L’intesa vede Timenet in qualità di main sponsor della formazione di punta dell’Empoli Pallavolo che quest’anno è riuscita a permanere nella serie B1 del Campionato Nazionale nel quale ha debuttato nel 2017.

“Dal nostro punto di vista il connubio ha funzionato e ci ha dato soddisfazioni non solo in termini di visibilità per l’azienda, ma anche per la scommessa vinta di puntare su una compagine, quale quella dell’Empoli Pallavolo, che si conferma promettente – spiega Franco Iorio, Presidente di Timenet – e quindi meritevole di una rinnovata fiducia. Abbiamo seguito con molto interesse la performance della prima squadra nei passati tornei ed è stata all’altezza della situazione. Credo naturalmente che ci siano margini di miglioramento e mi auguro che la nuova squadra anche quest’anno possa regalarci delle belle soddisfazioni. Per quanto ci riguarda è un’altra modalità di mostrare il nostro legame con il territorio di riferimento che resta forte, pur tendendo ad una continua espansione e operando da tempo in tutta Italia”.

A proposito di espansione, anche durante i mesi estivi l’azienda empolese continua a ricercare nuovo personale da assumere. Attualmente Timenet conta 51 persone in organico, con l’obiettivo di raggiungere entro la fine del 2019 un organico di 55 unità complessive nelle tre sedi di Empoli, Padova e Trieste. In particolare, al momento si ricercano candidati per le posizioni aperte di Key account manager e Junior marketing nell’area vendite: nel primo caso si tratta di una persona con esperienza di successo nel settore alla quale sarà offerto un contratto a tempo indeterminato, mentre nel secondo è previsto un percorso di formazione tecnico e professionale con stage/tirocinio e successivo contratto di apprendistato. Le altre due posizioni aperte sono inerenti all’area tecnica in cui si cercano un perito in informatica e telecomunicazioni per la copertura di un posto Junior (sempre con percorso di formazione in qualità di stagista e in seguito contratto di apprendistato) e un impiegato che si occuperà di gestire i contratti e ottenere l'attivazione dei servizi richiesti. Per quel che riguarda l’area tecnica non occorre che i candidati abbiano particolari competenze: possono presentarsi infatti persino neo diplomati, magari in ragioneria o da indirizzi di studio tecnico industriale, in quanto sarà l’azienda con un’apposita formazione ad accrescere le loro conoscenze in modo mirato per gli incarichi affidati.

“In comune con l’Empoli Pallavolo abbiamo la voglia di migliorare e crescere – aggiunge Iorio – e questo comporta investire nel futuro delle persone. L’anima dell’azienda è costituita non solo la dirigenza, ma anche da tutti i dipendenti che con il loro entusiasmo e le loro competenze ci aiutano a offrire servizi sempre più completi e ad espanderci. Non a caso, la maggior parte di loro è con noi sin dalla fondazione della società nel 1996. Inoltre ci occupiamo della formazione in modo da integrare le competenze tecniche o manageriali con quelle che servono in base alle esigenze aziendali: per questo accogliamo anche i neo diplomati, l’importante abbiano la volontà di imparare. So che tra le fila giallonere si respira, come in Timenet, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco: qualità che personalmente apprezzo e anche per questa ragione, oltre alla stima personale per il Presidente Antonio Genova, ho deciso senza indugio di proporre al nostro Consiglio di amministrazione di rinnovare il sostegno alla prima squadra”.

Per la società sportiva si tratterà dunque di una nuova scommessa: all’orizzonte quest’anno, infatti, c’è il Campionato nazionale di B1 che si preannuncia particolarmente impegnativo e, insieme, la rinnovata fiducia di un’importante azienda che desidera veder crescere la formazione che porta il suo nome, condividendone gli obiettivi sportivi. Non a caso, infatti, è stata operata un’accurata selezione di nuove atlete per poter rafforzare la squadra con l’intento di migliorarne ulteriormente le performance in vista dei traguardi che si è prefissata l’Empoli Pallavolo.

“Siamo onorati ed orgogliosi di avere ancora con noi per le prossime stagioni Timenet come main sponsor della nostra prima squadra a conferma della qualità del nostro operato – commenta il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – perché è un'azienda fondata sugli stessi nostri valori morali e professionali, con la quale abbiamo iniziato due anni fa un percorso per molti aspetti analogo. Un cammino di consolidamento, crescita e di sempre maggiore visibilità, coerentemente con i principi alla base di entrambe le realtà: serietà, correttezza e professionalità. Per me è un immenso piacere continuare ancora a percorrere questa strada insieme e ringrazio vivamente il Presidente Iorio per averci concesso, di nuovo, di poter associare la Timenet alla nostra prima squadra”.

Intanto la società sportiva ha ultimato la formazione definitiva della rosa di giocatrici, tra riconferme e soprattutto new entry, che dopo la pausa estiva riprenderanno la preparazione atletica per affrontare un Campionato nazionale importante come una nuova avvincente sfida per l’Empoli Pallavolo e la Timenet.

