Furti in appartamento a Firenze: almeno tre casi in poche ore

Topi di appartamento in una palazzina di viale Cadorna a Firenze: una banda di ladri ha tentato di entrare in quattro appartamenti. In due casi non sono riusciti nell'intento, a causa della porta blindata e dell'allarme. In altri due casi sono riusciti a intrufolarsi nelle abitazioni e portare via due pc. I malviventi hanno agito nel primo pomeriggio di ieri. È stata sporta denuncia alla polizia.

Furti e danneggiamenti sono avvenuti anche in via Cocchi, dove sono stati portati via orologi e monili preziosi. Sempre a Firenze, in via Rocca Tedalda, nei giardini di Villa Favard, sono state rubate le bevande del chiosco.

