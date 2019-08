Grande successo per la “Grande Cocomerata” la festa di ferragosto organizzata in "piazza Nova" in collaborazione con il Comune di Montespertoli, Fratres e Associazione Commercianti. Oltre cinquecento fette di cocomero a km 0 sono state offerte da Coop Montespertoli e gustate con soddisfazione dagli intervenuti allietati da musica in piazza.

L'evento è stato rigorosamente plastic free per un consumo etico, consapevole e sostenibile.

“Ringrazio a nome di tutta la Coop – tiene a precisare Luciano Cutrini, Presidente di Coop Montespertoli – Alessio Mugnaini, Sindaco di Montespertoli e Carlotta Vercesi per la collaborazione, la popolazione

tutta: clienti e non clienti di Coop Montespertoli, i Fratres e i commercianti. Voglio ringraziare ad uno ad uno anche tutti coloro che a vario titolo hanno aiutato a far sì che questa festa fosse una bella occasione conviviale (in ordine sparso): Mario Niccolai, Sergio Giannettoni, Vanessi Becchi (Fratres), Nello Maurizi (Fratres), per

Coop: Massimiliano Maionchi, Rita Salvi, Paola Mazzoni, Francesca Ferroni. Inoltre: Giovanna M. Carli, Ambra Ghizzani, Raffaella Lari ed Elisa Puccioni del gruppo CIM (Comunicazione Immagine Marketing). Dalla sinergia e dalla passione possono nascere momenti importanti come questo".

La Festa di Ferragosto è stata dunque un momento importante per coloro che sono rimasti a Montespertoli e nelle località vicine. Hanno partecipato alla Festa anche numerosi turisti presenti nelle strutture ricettive del paese.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

