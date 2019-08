Guida in stato di ebbrezza, due denunce: guidava il trattore con un tasso 7 volte superiore al limite

Due casi di guida in stato di ebbrezza. Il primo riguarda un 51enne fermato in Garfagnana dai carabinieri della stazione di Castelnuovo. L'uomo stava guidando un trattore con un tasso alcolico 7 volte oltre il limite consentito. Il mezzo agricolo è stato sequestrato e al 51enne è stata ritirata la patente ed è stato denunciato.

Il secondo caso è stato registrato a Firenze la notte scorsa, in via Fra Paolo Sarpi. La polizia è stata avvertita dai residenti che denunciavano le urla di una coppia, di origine serba. La donna si sarebbe poi messa alla guida, finendo addosso a un'altra macchina. Dopo il test, è risultata positiva e oltre 4 volte il limite. E' stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

