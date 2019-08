Un imprenditore edile è stato arrestato dai carabinieri a Quarrata a 4 anni e sei mesi di reclusione. Sarebbe finito in manette secondo un provvedimento di carcerazione riferito a una condanna passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta.

L'imprenditore avrebbe sottratto dalla ditta dove era amministratore, 800mila euro circa dalle casse dell'attività.

