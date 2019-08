Una coppia di Barga è rimasta gravemente ferita in un incidente in Grecia. La coppia, in una vacanza itinerante dalla Romania, si trovava in Grecia al confine con l'Albania.

I due viaggiavano su una moto che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe scontrata con un pullman. La ragazza avrebbe riportato serie fratture ad una gamba e a un piede.

