Inizia la stagione dell'Use Scotti Rosa

Torna al lavoro l'Use Scotti Rosa. Domani sera (martedì) alle 19 al Pala Sammontana, la squadra di Alessio Cioni si raduna per iniziare la sua corsa verso l'obiettivo della seconda salvezza consecutiva in serie A1. Per farlo la squadra è stata in gran parte rinnovata con tante partenze (Rosellini, El Huland, Calamai, Pochobradska, Chiabotto, Brunelli e Lucchesini) e, di conseguenza, molte facce nuove a partire dall'americana Macy Morris per passare poi a Elena Ramò, Stefania Trimboli e Sarah Sagerer. Il tutto senza dimenticare le conferme di Tay Madonna, Gabriele Narviciute, Erin Mathias e Laura Manetti a cui si aggregheranno le giovani. Novità anche per quanto riguarda lo staff tecnico, con l'arrivo di Salvatore Cesaro come assistente di coach Cioni in uno staff che comprenderà ancora Mario Ferradini, Jacopo Giusti e il preparatore fisico Diego Alpi. Lo staff sanitario è poi quello della società, ovvero il dottor Paolo Miccinesi ed i fisioterapisti Nilo Rosselli ed Andrea Baldinotti. Tutti insieme verso l'esordio in campionato del 6 ottobre con Schio nell'opening day (sede da definire) e sin dal primo minuto con un solo obiettivo in testa: la salvezza.

LA ROSA

Play:

Tay Madonna ('91) confermata, Stefania Trimboli ('96) da Battipaglia

Guardia:

Elena Ramò ('94) da Alpo, Macy Morris ('96) Kentucky University, Irene Ruffini (2003) confermata, Lucrezia Malquori (2001) confermata, Anna Francalanci (2002) confermata, Bianca Caparrini (2000) confermata

Ala

Gabriele Narviciute ('90) confermata, Sarah Sagerer ('96) da Università di Stetson, Anna Bastianoni (2001) confermata

Pivot

Erin Mathias ('95) confermata, Manetti ('99) confermata

Amichevoli

5 settembre ore 20.30: La Spezia-Scotti

11 settembre ore 20: Scotti-Nico Basket

14 settembre ore 18.30: Scotti-Lucca

21 settembre ore 18.30: Scotti-Vigarano

25 settembre orario da definire: Lucca-Scotti

28 settembre 18.30: Vigarano-Scotti

