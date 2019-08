Litiga con i genitori in vacanza e scappa dall'agriturismo: lo ritrovano i carabinieri

Nel fine settimana il figlio minore di una coppia belga in vacanza in un agriturismo a Rapolano Terme, al termine di una discussione originata da futili motivi, era scappato lasciando nella struttura alberghiera documenti e telefono cellulare. Dopo qualche ora la madre, preoccupata, ha chiesto aiuto ai carabinieri che immediatamente hanno raggiunto il luogo dell’allontanamento e hanno iniziato la raccolta delle prime informazioni. I militari hanno iniziato un’attività di perlustrazione dell’area boschiva limitrofe alla struttura che fortunatamente ha avuto esito positivo in quanto il giovane, classe 2004, è stato trovato sotto un albero e riaccompagnato dai propri genitori.

