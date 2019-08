Malore in bici: muore a 80 anni Bruno Felice Carignano

È morto all'età di 80 anni Bruno Felice Carignano, pensionato di Pontedera. L'uomo si è sentito male ieri mattina mentre era in sella alla sua bici sulla provinciale Francesca, a Ponticelli, nel comune di Santa Maria a Monte, per il suo consueto giro domenicale. Si è scontrato con un'auto che si era appena fermata al lato della strada mettendo le quattro frecce, ma è molto probabile che l'uomo abbia avuto prima il malore e poi abbia tamponato il mezzo immediatamente dopo. A prestare soccorso all'anziano proprio l'automobilista, un infermiere di Santa Maria a Monte che lavora all'ospedale di Pisa. Inutili, però, i tentativi di rianimarlo. I carabinieri sono intervenuti sul posto. Non sono stati disposti accertamenti medico-legali ed è stata esclusa la responsabilità dell'automobilista.