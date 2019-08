Nuova legge sugli 'abiti indecorosi' a Massa: siete d'accordo?

In questi giorni è scoppiata la polemica nel nord della Toscana per una decisione del Comune di Massa. Il nuovo regolamento approvato a luglio vieta comportamenti e atteggiamenti di richiamo, invito a prestazioni sessuali a pagamento e aggiunge il divieto di abbigliamento indecoroso o indecente. L'attore Alessandro Gassmann, come molti altri volti noti, hanno iniziato una polemica su Twitter.

L'argomento è all'ordine del giorno ed è anche il tema del sondaggio di gonews.it di questa settimana. Avete tempo fino a lunedì prossimo per dire la vostra: siete d'accordo con questa decisione del Comune di Massa o no? Potete votare nel form qui sotto oppure in homepage.

Massa, vietati "abiti indecorosi": sei d'accordo? Si

No Vota

Tutte le notizie di Massa