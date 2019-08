Mini e Microbasket Abc Castelfiorentino: via ai corsi per i più piccoli

Partiranno tra due settimane esatte i corsi di Minibasket della società Abc Castelfiorentino: l’ora X sarà infatti lunedì 2 settembre quando i nostri mini cestisti torneranno a sudare e divertirsi sul parquet.

Per tutti coloro che volessero provare il Minibasket ricordiamo che i corsi sono aperti ai bambini e alle bambine nati/e tra il 2008 e il 2014, mentre il Microbasket sarà riservato ai nati/e negli anni 2015 e 2016. E’ possibile iniziare e provare in qualsiasi momento dell’anno.

Tutti i nuovi bambini/e che decideranno di avvicinarsi al Minibasket potranno usufruire di una prova completamente gratuita: per avere informazioni e riferimenti circa corsi, iscrizioni e costi è possibile contattare la segreteria Abc al numero 0571.61661 oppure via mail all’indirizzo info@abccastelfiorentino.it.

Intanto ecco le date dei raduni dei vari gruppi Minibasket, suddivisi per annata, dove chiunque potrà provare ed avere tutte le informazioni necessarie:

ESORDIENTI 2008: lunedì 02/09 ore 16.30 PalaGilardetti via XXV Aprile

AQUILOTTI 2009/10: lunedì 02/09 ore 18.00 PalaGilardetti via XXV Aprile

SCOIATTOLI 2011/12: lunedì 02/09 ore 15.30 PalaBetti viale Roosevelt

PULCINI 2013/14: martedì 03/09 ore 17 PalaBetti viale Roosevelt

Fonte: Abc Castelfiorentino

