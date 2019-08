Morì salvando due bambini, Pisa ricorda Marco Verdigi

Mercoledì 21 agosto, a 15 anni dalla scomparsa, si terrà la cerimonia in ricordo di Marco Verdigi, il giovane che nel 2004, a soli 23 anni, annegò in mare davanti agli scogli di Marina di Pisa, dopo aver salvato la vita a due bambini che si trovavano in situazione di estremo pericolo, in balia del mare agitato. Il gesto eroico di Verdigi, che è stato riconosciuto anche dalla Presidenza della Repubblica con l’attribuzione della medaglia d’oro al merito civile, sarà ricordato, come tutti gli anni, con una cerimonia di commemorazione il cui inizio è previsto alle ore 18.00 con la celebrazione della Santa Messa in piazza Viviani, proprio vicino al luogo in cui avvenne il fatto e dove è stato collocato un busto alla sua memoria. Alla cerimonia parteciperanno, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Pisa, l’assessore al litorale Poalo Pesciatini e il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai.

In suo nome è stata fondata da familiari e amici l’associazione che ogni anno organizza a Pontasserchio il Premio Verdigi, mettendo a disposizione fondi in favore di progetti di solidarietà rivolti a bambini in situazioni di difficoltà.

