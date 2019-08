Era ricercato dall'ottobre 2017 per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato arrestato a Empoli nelle ultime ore. E.E., 28enne di origini marocchine, è stato messo in manette dalla polizia a Empoli. Il giovane annovera a proprio carico numerosi precedenti per reati inerenti stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio, furto e lesioni.

Al 10 ottobre 2017 risale la segnalazione alla Magistratura per lesioni e resistenza. In virtù di ciò era stato emesso un ordine di carcerazione per otto mesi di reclusione.

Il 28enne è stato rintracciato solo a Ferragosto 2019. Alle 22.50 del 15 agosto è stato trovato dalla polizia empolese in piazza Guido Guerra, mentre sostava di fronte a un bar. Il giovane è stato arrestato e si trova a Sollicciano.

Tutte le notizie di Empoli