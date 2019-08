I vigili del fuoco del Comando di Pisa, distaccamenti di Cascina e di Lari, sono intervenuti alle ore 18:30 circa a Lari in via dei Castagni, per un soccorso a persona.

Un uomo di 72 anni è scivolato mentre stava camminando sopra un argine, precipitando per circa 3 m e riportando alcune ferite.

I vigili del fuoco hanno provveduto a stabilizzare e a portare sull’argine la persona che è stata presa in consegna dal personale sanitario del 118.

