Il titolo di 'Città' a Certaldo: la proposta della Lega

Da qualche settimana è in corso l'elaborazione di un testo, da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, per chiedere formalmente all'attuale Ministro dell'Intero, Matteo Salvini, la concessione del titolo di "Città" al paese del Boccaccio.

Oltre al poeta anche la storia locale, altri personaggi del mondo della cultura, dell'educazione e dello sport hanno segnato il nostro Comune e crediamo possano essere la carta giusta da giocare per ottenere quello che sarebbe il giusto riconoscimento per un territorio ricco per la Valdelsa e non solo.

Un'iniziativa dovuta che sentiamo fortemente come prioritaria per valorizzare l'identità locale.

Il nostro Comune è al centro delle attenzioni culturali e storiche, sia antiche che contemporanee, e sarebbe un onore poter adornare il nostro gonfalone con la corona d'oro (simbolo caratterizzante le Città) con un fine ben preciso: dare il giusto e meritato risalto a Certaldo.

Il testo è in fase di definizione e sarà presentato nei prossimi giorni, con l'obiettivo di raccogliere l'unanimità in Consiglio Comunale.

Fonte: Lega - Salvini Certaldo

