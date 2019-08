Un serata interamente dedicata alle stelle all’osservatorio astronomico di Tavolaia

Un serata interamente dedicata alle stelle ed al cielo quella in programma giovedì 22 agosto all’osservatorio astronomico di Tavolaia a Santa Maria a Monte. Si terrà presso la sala conferenze “Marco Novi” una mini conferenza dal titolo “Il cielo: gli oggetti visibili nel cielo nel periodo esti-vo”, relatore Mauro Bachini e altri soci “Isaac Newton”.

A seguire, meteo permettendo, si effettuerà, grazie ai telescopi dell’osservatorio, l’osservazione del cielo con l’assistenza del team dell’Associazione “Isaac Newton” e sarà consentito osservare gli oggetti celesti visibili in questo periodo in cielo come M13, M57, Albireo, Alcor e Mizar.

In caso di pioggia o pessime condizioni atmosferiche la serata sarà confermata: verrà ampliata la proiezione di immagini e sarà effettuata la visita alla strumentazione ottica e radio dell'osservato-rio.

L’orario di inizio è fissato alle ore 21,30 e l’ingresso è libero e gratuito. Per info e delucidazioni sulle serate contattare la mail: tavolaia.observatory@gmail.com, oppure il cellulare: 3703130733.

Fonte: Ufficio Stampa

