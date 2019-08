Vendevano libri su internet, ma la società editrice era fallita: due denunce e 93mila testi sequestrati

Vendevano libri attraverso internet, ma la società editrice era fallita. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 93mila volumi, dal valore complessivo di 1,3 milioni di euro, ai danni di una casa editrice di Fasano, in provincia di Brindisi. I sequestri hanno riguardato anche altre località della Puglia, oltre a Umbria, Campania e Toscana. Le opere, che facevano parte del patrimonio aziendale della società fallita, sarebbero stati rivenduti a prezzi irrisori a una nuova società con identica sede e riconducibile alla stessa casa editrice fallita; poi i testi venivano rivenduti a prezzo di copertina. Gli ad delle due società sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Brindisi per i reati di bancarotta documentale e patrimoniale aggravata, e per omessa dichiarazione dell'esistenza di altri beni da ricomprendere nell'inventario.

