Concerto per tromba e piano: duo russo-israeliano al Teatro Camilleri di Santa Fiora

Sempre tra le eccellenze mondiali degli ottoni, il 21 Agosto al Teatro Camilleri si avrà il russo-israeliano, francese d’adozione, Sergei Nakariakov, considerato eccellenza assoluta della tromba a livello internazionale, che si esibirà in duo con Maria Meerovitch, pianista russa d’eccezione anche lei con una brillante carriera internazionale.

Il programma impagina un repertorio prevalentemente “romantico” di famose composizioni in trascrizioni per tromba e piano.

Tchaikovsky: Lensky Arioso from Evgeni Onegin (for Trumpet and Piano)

Tchaikovsky: Lensky Aria from Evgeni Onegin (for Flugelhorn and Piano)

Tchaikovsky: "At the Ball" (for Flugelhorn and Piano)

Tchaikovsky: "None but the lonely heart" (for Flugelhorn and Piano)

Tchaikovsky: "Whether Day Dawns" (for Trumpet and Piano)

Chopin: 6 Preludes op. 28 (piano solo)

Vladimir Torchinsky: Capriccio for trumpet and piano

Mozart: Sonata for violin and piano in E minor K 304 (arr. for flugelhorn and piano)

Rachmaninov: Preludes op. 32, n.5 (piano solo)

Rachmaninov: Moments Musicaux op.16, n.4 (piano solo)

Robert Schumann, Fantasiestücke op. 73

Arban: Carnevale di Venezia

Sergei Nakariakov Nato a Gorkij nel 1977, è stato definito “Il Paganini della tromba”. Nel 1991 partecipa al Festival Ivo Pogorelich, dove viene acclamato come “il giovane prodigio della tromba”. È poi ospite allo Schleswig-Holstein Musikfestival, dove viene premiato con il Grand Prix Davidoff. Da allora è apparso in tutti i più importanti festival europei a: Londra, Colmar, Menton, Strasburgo, Tours, Cannes. Ha suonato con E. Kissin in Finlandia, con T. Nikolayeva a Salisburgo, con

M. Argerich al Montreux Jazz Festival. Ha suonato con la Kirov Opera Orchestra sotto la direzione di V. Gergiev all’Hollywood Bowl Festival di Los Angeles.

Si è esibito in oltre 25 paesi con prestigiose orchestre quali la English Chamber Orchestra, la Prague Chamber Orchestra, la Concertgebouw Orchestra Amsterdam, la London Philharmonic Orchestra e sotto la direzione di musicisti del calibro di K. Nagano,

H. Schiff, E. Krivine, V. Spivakov, Y. Bashmet, R. Leppard, V. Ashkenazy. Dal 1992 incide in esclusiva per la Teldec Classic.

Maria Meerovitch Nata a San Pietroburgo nel 1969, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sei anni presso l’istituto musicale della sua città e più tardi al St. Petersburg Conservatory sotto la guida del Prof. A. Ugorski. Nel 1990 si è trasferita in Belgio dove ha proseguito la sua educazione musicale vincendo la borsa di studio “Fonds Alex de Vries” della Y. Menuhin’s Foundation. Si è diplomata con il massimo dei voti e la lode al Royal Conservatory di Anversa iniziando immediatamente la sua intensa attività didattica nello stesso conservatorio.

Ha vinto il primo premio in diversi concorsi internazionali come il Concorso Viotti in Italia e il Concorso Charles Hennen in Olanda; ha inoltre tenuto concerti in numerosi paesi europei.

Fonte: Ufficio stampa

