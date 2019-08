Santa Croce sull'Arno in lutto per la scomparsa di Adolfo Sassetti

Santa Croce sull'Arno perde una figura importante per quanto riguarda il volontariato. Se ne è andato Adolfo Sassetti, il 'Sasso' come veniva chiamato da tutti. Conosciuto praticamente ovunque nel territorio comunale e non solo, è venuto a mancare a 77 anni nella mattinata di oggi, martedì 20 agosto, nella sua Santa Croce. La salma è esposta all'obitorio del cimitero di Santa Croce, dove verrà celebrata la messa domani alle ore 16.

Chi ha sentito il nome di Adolfo Sassetti, o pure il suo semplice soprannome Sasso, sa che può legarlo indissolubilmente all'associazionismo santacrocese. Per moltissimi anni è stato presidente dell'Avis Santa Croce e ha avuto a che fare con la Pubblica Assistenza. Chi lo ha conosciuto ne ha sempre potuto lodale la disponibilità e la gentilezza, oltre a una costante presenza sia con Avis che con la Pubblica Assistenza.

Sono già tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network, così come le reazioni alla scomparsa di Sassetti. A dare la notizia è stata proprio la Pubblica Assistenza con una frase breve ma commossa: "Non c'è una sola persona a cui non mancherai in sede". Anche l'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno si stringe attorno alla famiglia Sassetti e intende ricordare un uomo che ha fatto la storia del volontariato santacrocese.

Gianmarco Lotti

