Al via il Livorno Music Festival con The Bass Group

Nona edizione del Livorno Music Festival al via domani, mercoledì 21 agosto, alle ore 21 al Mercato Centrale.

Protagonista del concerto di apertura del prestigioso Festival internazionale diretto dal maestro Vittorio Ceccanti, sarà la Bass Gang, un poker di contrabbassi formato da alcuni dei più grandi virtuosi italiani di questo strumento: Antonio Sciancalepore, Andrea Pighi, Alberto Bocini e Amerigo Bernardi, destinati a passare alla storia per via delle loro, a dir poco cruente, performance.

Biglietti:

€ 12 intero;

€ 3 ridotto under 12;

Ingresso gratuito bambini sotto 5 anni, artisti e studenti del LMF.

€ 10 ridotto over 65, soci ordinari AML, dipendenti Piaggio, associazioni Dogana e Nuovo Spazio Teatro;

€ 8 ridotto under 25 e soci benemeriti AML, docenti e studenti ISSM Mascagni;

La biglietteria apre 30 minuti prima dell’inizio, nel luogo dell’evento.

Per il concerto è gradita ma non obbligatoria la prenotazione.

Dalle ore 19.30 sarà possibile, per chi lo vorrà, assaporare un apericena che unisce arte e buon cibo "Alle Vettovaglie", nel salone del Mercato Centrale. È consigliata la prenotazione entro il giorno precedente.

Speciale concerto + apericena € 17.

Info e Prenotazioni:

Tel: +39 393422139

promozionelivornomusicfestival@gmail.com

https://www.livornomusicfestival.com/livorno/the-bass-gang

The Bass Gang

Durante l'ultimo decennio del secolo scorso, negli anni '90, imperversava in Italia una banda di contrabbassisti chiamata “Un'Ottava Sottosopra Bass Quartet”.

I loschi figuri che la componevano, seminarono il panico con i loro grossi strumenti dapprima in locali di malaffare e poi nelle sale da concerto. Riuscirono perfino a "contrabbandare" due CD di discreto successo: Live Recital & Flying Carpets che la gente acquistava ignara del pericolo a cui andava incontro. Danneggiarono addirittura Chicago nel '96 e il Portogallo nel '97. La loro base logistica era a Roma, nell'Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia, ma era chiaramente solo una copertura per i terribili: Tony Sciancalepore & Capitan Pighi. Nel frattempo a Firenze il "Clan dei Fiorentini" guidato da Al Bocini, Boss incontrastato dei contrabbassi dell'Orchestra Maggio Musicale Fiorentino, cercava di accaparrarsi il controllo sullo spaccio delle note basse ideando il marchio NBB records, un’etichetta discografica ed un portale internet dedicati esclusivamente al Contrabbasso. Nel 2002 lo spietato Al Bocini sconfinava dettando legge anche in Inghilterra nella London Symphony Orchestra. Intanto l'altro Padrino del "clan dei Fiorentini" il cinico Amy da Signa detto "Bernarda" per sfuggire ai vari mandati di cattura si nascondeva nell'Orchestra A. Toscanini di Parma e nella Mahler Chamber Orchestra. Fu a questo punto che nel Dicembre del 2002 la banda romana dell'Ottava Sottosopra ed il Clan dei Fiorentini, si riunirono e decisero che una semplice spartizione della torta non era più sufficiente, occorreva controllare insieme il monopolio dei suoni bassi.

Nasceva così: The Bass Gang, Poker di Bassi.

Un Poker di Contrabbassi destinato a passare alla storia per via delle loro, a dir poco, cruente performance. Nel Giugno 2003 programmarono una lunga spedizione punitiva in Giappone e, predisposero tutto per la pubblicazione del loro Primo CD dal titolo "Evasioni & Fughe", costringendo così tutto il mondo a subire gli effetti devastanti del loro bombardamento sonoro.

Il Livorno Music Festival

Il Livorno Music Festival, diretto dal maestro Vittorio Ceccanti, è organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Livorno, in compartecipazione con il Comune di Livorno e Scorpio Pubblicità, con il contributo di Fondazione Livorno e Regione Toscana.

Molte le collaborazioni: Fondazione Piaggio, Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, IIS Niccolini Palli, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Fondazione Teatro Goldoni, Sillabe Editore, ContempoArtEnsemble, Alle Vettovaglie, A.S.D. Livorno Danza e Spettacolo, Vivi San Jacopo, Quartieri Uniti Eco-solidali, Associazione Musicale Hildegard, Sifare edizioni musicali, ed il patrocinio di Provincia di Livorno, Autorità Portuale e Fondazione Livorno Arte e Cultura.

Sponsor: Gianni Cuccuini, Terrapura, Rotary Club Livorno e Oriente di Livorno.

Sponsor Tecnico: Hotel Gran Duca di Livorno, MGallery Grand Hotel Palazzo, Menicagli Pianoforti e Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

Sono ventiquattro i concerti e gli eventi che si svolgeranno dal 21 agosto al 7 settembre in città. 18 i concerti serali e uno all’alba, per la prima volta, a prezzi popolari, 6 i concerti pomeridiani a ingresso gratuito. Nove saranno i luoghi che vedranno protagonisti 45 artisti di fama internazionale e 82 giovani talenti selezionati. A fare da palcoscenico ci saranno il Mercato Centrale, il Grand Hotel Palazzo, la Villa del Presidente, la Fortezza Vecchia, il Museo di Storia Naturale, il Museo Piaggio di Pontedera, Palazzo Gherardesca sede dell’ISSM Mascagni, la Biblioteca dei Bottini dell’Olio, il Cisternino di Città e il Parco Pubblico di via Giordano Bruno.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Livorno