Ancora atti vandalici ai danni dei fontanelli comunali

Ancora atti vandalici ai danni dei fontanelli di Figline e Incisa. Già la scorsa settimana si erano verificati dei casi in quelli di piazza della Resistenza e dei Giardini Dalla Chiesa, in via Roma. Entrambi sono stati chiusi martedì 13 e rimessi in funzione già da venerdì 16. Negli ultimi due giorni gli stessi fontanelli sono stati nuovamente danneggiati, con essi quelli di piazza Don Minzoni a Matassino e di piazza Santa Lucia a Incisa. Sarebbero quindi quattro i fontanelli vandalizzati questa settimana. Attualmente, quindi, a Figline restano in funzione solo i dispositivi presenti in piazza Guido Rossa a San Biagio, in piazza Salvo D'Acquisto e allo Stecco; a Incisa solo quelli in località Burchio e La Massa.

"I nostri fontanelli sono stati colpiti per la seconda volta in due settimane - commenta la sindaca Mugnai -. Oltre al danno collettivo causato, sia in termini di interruzione di servizio che economico, questa volta i tempi di ripristino saranno più lunghi, perché i danni sono più ingenti. Nei prossimi giorni incontreremo la ditta Fridom, che gestisce i fontanelli vandalizzati e che colgo l'occasione di ringraziare, perché nei giorni di ferie, a ridosso di Ferragosto, aveva comunque garantito la ripartenza del servizio in tempi brevissimi. Insieme valuteremo come metterli in sicurezza, ma intanto rinnovo a tutti i cittadini l'appello al rispetto, alla tutela e alla salvaguardia dei beni di tutti"

Tutte le notizie di Figline e Incisa Valdarno