Arrestato scippatore seriale: rapine aggravate con strappo e lesioni a Grosseto

Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Grosseto e si trova adesso nel carcere di Grosseto con le accuse di rapina, tentata rapina aggravata, furto e tentato furto con strappo e lesioni.

Il soggetto, un 53enne italiano, è finito in manette dopo che le indagini, coordinate con la Procura della Repubblica, avrebbero confermato una serie di scippi e rapine avvenuti tutti a Grosseto.

Il 13 agosto l'uomo avrebbe scippato una donna, in via Oberdan, facendola cadere e investendola con la bicicletta, procurandole delle lesioni. Sempre nello stesso giorno avrebbe strattonato un'altra donna in via Scrivia. A quest'utlima il 53enne, nel tentativo non andato a buon fine di rubarle la borsa dal cestello della bicicletta, è caduta con conseguente frattura ossea.

Il giorno dopo è tornato in azione in via Ximenes, dove ha tentato di rubare il borsello a un'altra donna. Più tardi in Via Bengasi, ha strappato la borsa dalle mani di una donna ma infine se la sarebbe data a gambe senza bottino, visto l'intervento difensivo di un passante.

Inoltre, prima di questi episodi, il 25 luglio in via Clodia, il 53enne avrebbe strappato dal collo di una signora una catenina d'oro.

