I vigili del fuoco della centrale di Pisa e squadra SAF sono intervenuti alle ore 14:40 circa in località Baragaglia a Calci, per un soccorso a persona.

Un uomo è caduto in un dirupo, sprofondando per circa 10m. Il personale del 118, non riuscendo a recuperare la persona, ha richiesto intervento al 115.

L'uomo è stato infine recuperato dai vigili del fuoco e consegnato al personale sanitario.

