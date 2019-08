'Una cena per l'autismo' a Certaldo, ecco come iscriversi

Ultime ore per prenotarsi per “Una cena per l’autismo”, la serata di beneficenza in programma giovedì 22 agosto, alle ore 20, sul Belvedere Calindri in Certaldo Alto. Una cena di beneficenza con piatti a base di Cipolla di Certaldo e non solo, organizzata dal Consorzio Produttori Agricoli di Certaldo, in collaborazione con il Consolato onorario della Repubblica di Moldova di Firenze e Associazione per la promozione degli scambi interculturali. Il ricavato andrà in parte al paese di Puhoi con il quale il Comune di Certaldo ha un patto di amicizia, ed in parte al Progetto Pro.mo.v.a. 2020, progetto a sostegno delle terapie per persone affette da autismo in Moldova. Una cena per gustare originali piatti a base di Cipolla di Certaldo e contribuire a progetti di solidarietà per la Moldova e per le terapie a sostegno di chi soffre di autismo. Con in più un’asta di beneficenza speciale: tele dipinte col vino da un noto artista moldavo che saranno battute al miglior offerente sempre per la raccolta fondi. La cena a menu fisso, costo 20 euro adulti e 12 euro bambini, si può prenotare ai numeri 342 5644500 o 329 2443993

La cena darà il “la” anche alla “Cipolla di Certaldo in sagra – VII edizione”, organizzata sempre dal Consorzio Produttori Agricoli di Certaldo, che da venerdì 23 agosto si terrà fino al 1 settembre. Un’iniziativa in collaborazione con ASEV e con il patrocinio del Comune di Certaldo, con concorsi culinari, eventi culturali ed ogni sera all’ora di cena il ristorante con menu alla carta. Un’iniziativa nata per valorizzare l’ortaggio tipico certaldese, prodotto che è anche un presidio Slow Food.

