I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti alle prime ore del mattino di oggi, martedì 20 agosto, in Via Valdi e Sammommè (Pistoia), per soccorrere in ciclista finito in un fossetto fuori dalla strada. La squadra dei pompieri ha collaborato con il personale sanitario inviato dal 118 per stabilizzare il ferito, per poi portarlo nei pressi dell'ambulanza il successivo ricovero in ospedale. Sul posto anche la Polizia Municipale.

