Contributi affitto, pubblicato il bando a San Marcello Piteglio

Fino al 18 settembre è possibile presentare domanda per l’assegnazione di contributi a integrazione del canone di locazione per l’anno 2019.

Tra i requisiti richiesti, la residenza anagrafica nell’alloggio dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese per il quale si richiede il contributo, un regolare contratto di locazione, un'attestazione il cui valore Isee non sia superiore a 16.500 euro e il cui valore ISE non sia superiore a 28.684,36 euro.

I modelli per la domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito Internet dell'Unione dei Comuni Appennino pistoiese (www.ucap.info).

Le domande di partecipazione all'avviso pubblico devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Montani Via Pietro Leopoldo, 24 nei giorni dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 12,30. Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione; è necessario indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

- La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 18/09/2019 secondo una delle seguenti modalità:

· consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Generale dell’Unione dei Comuni Montani nei giorni e negli orari di cui sopra;

· spedita mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Unione dei Comuni Montani, via Pietro Leopoldo 24 con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda di partecipazione al bando di concorso per l’erogazione di contributi economici per l’integrazione dei canoni di locazione anno 2019”;

· inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: unionecomunimontaniappenninopistoiese@pec.it

Fonte: Comune di San Marcello Piteglio

Tutte le notizie di San Marcello Piteglio