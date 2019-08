Donna incinta di 8 mesi si sente male al parco: tutto deserto, soccorsa dopo due ore

Ieri sera, una donna incinta ha avuto un malore mentre stava passeggiando in un parco ad Arezzo. La donna, all'ottavo mese di gravidanza, era uscita per una passeggiata serale fino all'improvviso dolore addominale. Dolore che l'ha costretta a restare sola su una panchina poichè aveva il cellulare scarico per chiamare qualcuno in soccorso, e il parco era deserto.

Solo con l'arrivo di una pattuglia della polizia in perlustrazione la donna è stata notata e accompagnata all'ospedale con il 118, dove poco dopo è stata raggiunta dal marito.

Tutte le notizie di Arezzo