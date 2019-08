Ego Handball Siena, Niko Kasa entra in squadra

Un altro giovane talento che vestirà la maglia della Ego Handball Siena è Kreshnik Kasa, per tutti Niko. Esordiente nel massimo campionato, è alla sua prima esperienza lontano dalla sua Bologna. Diciotto anni, Nazionale giovanile, è pronto ad iniziare la sua prima stagione in Serie A con la maglia di Siena. Città che lo ha stupito e colpito fin da subito:

“A Siena si respira la storia. È una città è storica, universitaria, con molti giovani. È un bell’ambiente. Il club è ben organizzato, con persone competenti che ci seguono tutto il giorno in campo e fuori. Siamo insieme da tre settimane, ma il gruppo si è formato velocemente. Siamo tutti ragazzi giovani, con due grandi punte come Vito Fovio e Demis Radovcic, che ci guideranno con la loro esperienza. Credo che quest’anno potremo dare molto. Siamo giovani, ambiziosi e pieni di voglia, ma anche con molto da imparare”.

I due senior del gruppo sono una guida più che speciale per i ragazzi della Ego Handball Siena, che vedono in loro un punto di riferimento e un esempio da seguire.

“Giocatori come Vito e Demis – ci racconta Kasa - possono mettere a disposizione la loro esperienza sia fuori che in campo. Possono darci consigli ed aiutarci a fare attenzione su quei piccoli dettagli che alla fine fanno la differenza sia in partita che negli allenamenti. Creano un bell’ambiente nel gruppo perché sono giovani dentro”.

Primi test e prime impressioni sulla squadra:

“La squadra ha molte qualità individuali, ma c’è ancora molta strada da fare perché dobbiamo impostare ancora bene il gruppo, visto che abbiamo caratteristiche diverse e solo con il tempo miglioreremo. Gli allenamenti stanno andando bene e adesso aspettiamo di essere al completo”.

Tanta l’attesa per l’inizio del campionato, il prossimo 7 settembre:

“Vi aspettiamo. Ci sarà una bella pallamano da vedere”.

In vista dell’inizio del Campionato ha preso il via la Campagna Abbonamenti “Abbiamo il fuEGO dentro”. È possibile acquistare le tessere della stagione online sul sito www.ciaotickets.com al costo di 80 euro. Gratis studenti universitari e Under 21.

Fonte: Ego Handball

Tutte le notizie di Siena