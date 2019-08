Doppio furto con spaccata nell'Empolese, 20enne di Poggibonsi in carcere

Il suo profilo ormai è noto alle cronache e alle forze dell'ordine, ma è tornato alla ribalta. C.G., italiano di Poggibonsi e senza fissa dimora, è stato arrestato e si trova attualmente a Poggibonsi. Il ventenne, tossicodipendente e con precedenti, è stato al centro di due furti con spaccata a Empoli.

A giugno è stato denunciato per il furto al Circolo Arci di Pontorme del 20 novembre 2018. In quel caso vennero rubati cibo e soldi, circa 250 euro. La scientifica trovò tracce di sangue sulla scena e, grazie all'esame del dna, risalì proprio al ventenne.

Il profilo genetico è risultato poi compatibile a quello di un altro furto 'famoso' di Empoli, la spaccata del 7 novembre 2018 in via Roma. In quel caso C.G. venne indagato. Anche in questa circostanza il sangue lasciato sulla scena è stato decisivo.

Il confronto tra i due campioni di dna, repertato in occasione dei due distinti episodi di furto, effettuato dalla scientifica di Roma, ha dato esito positivo, evidenziando la completa identità genetica.

Sulla base delle prove raccolte, e dei precedenti delitti commessi in date ravvicinate dal soggetto, ritenuto dagli inquirenti responsabile di altri furti con le medesime modalità, considerato quindi il pericolo che potesse commetterne altri, il GIP del Tribunale di Firenze ha emesso la ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere. Per questo la polizia di Empoli lo ha portato a Sollicciano.

