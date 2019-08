Firenze, sequestrati quattro veicoli senza assicurazione

Continua l’attenzione della Municipale per la sicurezza stradale. Tra ieri e stanotte raffica di controlli nei quartieri 4 e 5 da parte degli agenti del distaccamento di Rifredi. Sequestrati quattro motocicli senza assicurazione e denunciata una persona per reiterazione di guida senza patente e sottrazione di mezzo sottoposto a sequestro, staccati verbali per oltre 12 mila euro in totale.

Il primo intervento ieri pomeriggio in viale Talenti: fermato un uomo alla guida di un motociclo privo di assicurazione e revisione. Per lui un verbale da 868 euro, sanzione che prevede anche il taglio di 5 punti alla patente, e un altro da 346 euro per la doppia revisione saltata. Il mezzo è stato sequestrato e portato in depositeria. Fermato poco dopo un altro cittadino in via Torcicoda alla guida di un ciclomotore privo di assicurazione, già sottoposto a sequestro a luglio dalla Polizia Stradale e sanzionato per guida senza patente. Doppio verbale, da 868 euro per guida senza assicurazione, con taglio di 5 punti alla patente e da 1988 euro con alienazione del veicolo, sequestrato e portato in depositeria. L’uomo è stato anche denunciato per reiterazione nel biennio della guida senza patente e per sottrazione di cose sottoposte a sequestro.Privo di assicurazione e revisione ma anche senza patente di guida era alla guida di un motociclo. Lo hanno fermato stanotte in via Baracca gli agenti della Municipale e sanzionato con un verbale da 173 euro per guida senza revisione, uno da 868 euro e sequestro del veicolo per guida senza assicurazione e un altro da 5110 euro con fermo per 3 mesi del mezzo per guida senza patente. Infine controlli anche in viale Redi su un cittadino che circolava su un motociclo privo di revisione e assicurazione dal 2017: per lui due verbali, uno da 173 euro per mancanza di revisione e uno da 868 euro con 5 punti di decurtazione della patente e sequestro del veicolo per mancanza di assicurazione. Ma non solo: da ulteriori controlli è emerso che l'uomo aveva una patente di guida non idonea per quel tipo di veicolo, quindi è stato sanzionato con un altro verbale da 1023 euro e ritiro della patente per sospensione da 4 a 8 mesi decisa dal Prefetto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze