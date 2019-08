Frontale tra due auto a Quarrata: ci sono 4 feriti

Alle ore 22 i vigili del fuoco della centrale di Pistoia sono intervenuti per un incidente stradale in località Campiglio, nel comune di Quarrata, in viale Europa. Due auto sono rimaste coinvolte in un frontale che ha causato 4 feriti di cui due estratti dalle lamiere e consegnati al personale sanitario. Una donna di 56 anni è stata trasportata all'ospedale di Pistoia in codice giallo. Nessuno dei feriti sarebbe grave. Sul posto i carabinieri di Quarrata e la misericordia di Agliana e Pistoia.

Tutte le notizie di Quarrata