Sorpresa a rubare in una casa di Santa Maria, arrestata 61enne

Una 61enne di San Miniato è stata arrestata per furto a Empoli. D.G., già nota alle forze dell'ordine, è stata messa in manette dai carabinieri empolesi dopo un furto a Santa Maria nella tarda serata di domenica 18 agosto.

Un uomo ha notato una bici in casa della madre, attualmente disabitata. Nel cestino del mezzo c'era una grossa busta, con all'interno un soprammobile che l'uomo ha subito riconosciuto. Ha chiamato il 112 e, assieme ai militari, ha bloccato la donna che stava uscendo dall'abitazione.

In pratica la 61enne aveva forzato una porta-finestra ed era entrata in casa, tra l'altro non per la prima volta. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri oggetti d'arredo rubati nelle precedenti occasioni.

La donna è stata quindi arrestata e trattenuta in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo dove, al termine dell’udienza di convalida, è stato emesso il provvedimento di obbligo di dimora nel comune di San Miniato con permanenza notturna nella propria abitazione.

