A Giulia Duranti di Arezzo la fascia di Miss Sorriso Toscana 2019. La bella concorrente aretina prevale sul gruppo delle finaliste regionali in gara nell'ultimo dei Titoli Satellite a disposizione per la Toscana e vola alle prefinali nazionali in programma dal 26 al 29 agosto a Mestre.

La manifestazione organizzata dalla direzione del camping Village Le esperidi sotto la impeccabile direzione del patron Umberto Mannoni, appuntamento ultradecennale nel cartellone degli eventi proposti dalla struttura bibbonese, anche in questa edizione ha riscontrato un enorme partecipazione di pubblico. Lavoro non semplice per la giuria della serata presieduta dal signor Massimo Fedeli sindaco di Bibbona e come segretario dal Tenente Colonnello della Finanza Mario De Cunzolo nel dover selezionare la vincitrice della fascia regionale di Miss Sorriso Toscana, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio :

1^ Classificata - Miss Sorriso Toscana 2019 - GIULIA DURANTI - di Arezzo - 25 anni - commessa - H. 1,7 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Ariete.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - SARA AMOJA - di Firenze - 18anni - studentessa - H. 1,72 - capelli castani - occhi marroni - del segnodello Scorpione.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - SERENA SESTINI - di Massa - 17 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Leone.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - LUCREZIA BIMBI - di Firenze - 18 anni - pratica danza aerea - H. 1,71 - capelli castani - occhi azzurri - del segno del Toro.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - REBECCA SALSINI - di Massa - 23 anni - studentessa - H. 1,777 - capelli castani - occhi castani - del segno del Leone.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - FEDERICA SEVERINO - di Impruneta (FI) - 21 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli castani - occhi verde/scuro - del segno dell'Acquario.

Miss Sorriso Toscana e' stata premiata dai signori Umberto Mannoni patron delle Esperidi e Massimo Fedeli sindaco di Bibbona ed ha ricevuto da Sofia Penco Miss Toscana 2018 per conto della gioielleria Bandini di Cecina il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna. Ospiti della serata Sofia Penco di Bibbona Miss Toscana 2018, Asia Pantosti di Livorno Miss Eleganza Toscana 2019 e Emily Bolognesi di Pisa Miss Be_Much Toscana 2019, gradito dal pubblico presente anche l'intervento dell'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso losportello Anti-Stalking per tutte le persone che subiscono atti persecutori.

La serata e' stata condotta magistralmente da Raffaello Zanieri e Rachele Risaliti Miss Italia 2016, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Be_Much da Paolo e Patrizia Antilli con Luana Compagnucci di AR Stilisti Per Capelli con salone a Castelfiorentino (FI) e da Annarosa Virgilio di Spazio Bellezza con salone a Borgo San Lorenzo (FI).

L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria, con la collaborazione di Alessandro Ferrari e di Giovanni Rastrelli. L'ultimo appuntamento con il concorso di Miss Italia in Toscana e' programmato per giovedi' 22 agosto a Casciana Terme dove verranno elette la nuova Miss Toscana 2019 e la Miss Mascotte Toscana 2019.

