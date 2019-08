I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti intorno alle ore 3 di oggi (martedì 20 agosto) a Quarrata, in via Bonaccorso da Montemagno, per l'incendio di una casa. Al momento dell'evento all'interno dell'abitazione non vi era nessuno e l'incendio, prontamente estinto dalla squadra dei pompieri, aveva coinvolto il locale adibito a soggiorno/cucina. Le cause sono in corso di accertamento e non si segnalano persone coinvolte.

